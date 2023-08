Candelo investe nelle manutenzione degli impianti sportivi, FOTO

Il sindaco Paolo Gelone annuncia: "Candelo non si ferma mai, neanche d'estate. Continuano i lavori su tutto il nostro territorio. Tra i risultati raggiunti, ci tengo in modo particolare a evidenziare quelli in ambito sport e giovani: l'obiettivo non è solo la manutenzione, ma di offrire sempre più opportunità e spazi attrezzati all'aperto."

Sono infatti iniziati lunedì i lavori di realizzazione del nuovo sitting volley nell’area del parco dell’albero d’oro di Candelo. Si sta procedendo alla formazione del sottofondo dell’area, in preparazione della pavimentazione in resina. I lavori procederanno per fasi e prevedono l’installazione della recinzione dell’impianto, la predisposizione dell’illuminazione nonché alla sistemazione dell’intera area verde. Il termine dei lavori è previsto entro fine settembre.

In questi giorni si è inoltre concluso l’intervento di realizzazione della riqualificazione dell’area sportiva di via Santa Maria nella quale, grazie al contributo della Regione Piemonte, è stata convertita l’area del calcio a 5 in impianto polifunzionale.

L’assessore ai lavori pubblici, Michele Ansermino, così commenta: “gli impianti sportivi comunali necessitavano di riqualificazione e così siamo intervenuti: il palazzetto, il campo sportivo e il laghetto della pesca sportiva, impianti per i quali siamo ancora impegnati nella progettazione e programmazione di interventi. Ma non ci siamo fermati qui. Abbiamo realizzato il playground in piazza Marinai d’Italia, ultimato in questi giorni con le barriere colorate; abbiamo convertito a calcio a 5 e tennis il vecchio campo di calcetto e ora il sitting volley. Sono i risultati di un percorso costruttivo e di grande impegno da parte della nostra Amministrazione in cui sono state coinvolte le realtà interessate.”