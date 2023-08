9° Corsa della Birra e della Salamella 2° Memorial Vivetta e Giorgio Borri, in 275 al via, FOTO e VIDEO Mattia Baù per newsbiella.it

Questa sera, oggi venerdì 25 agosto, si corre a Candelo per la 9° Corsa della Birra e della Salamella 2° Memorial Vivetta e Giorgio Borri.

La partenza è stata alle 19,45 per bambini e camminatori e alle 20:00 per la corsa non competitiva per gli adulti, tratto di circa 6 km, libera a tutti. In tutto 275 i partecipanti.