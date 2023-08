Una serata con la musica, per sostenere “Il sorriso di Lisa”

C'è la musica a dare energia al progetto "Il sorriso di Lisa", nato per donare parrucche alle donne che perdono i capelli a causa della chemioterapia. Accadrà sabato 2 settembre con tre gruppi biellesi e un cantautore torinese ad alternarsi sul palco che sarà allestito nei giardini del Fondo Edo Tempia accanto a quella che di Annalisa "Lisa" Livorno era stata la creatura, la caffetteria Interno 21. Suoneranno in sequenza le Schegge Sparse (poco prima di trasferirsi su un altro palco, quello di BollediMalto in piazza Martiri), Alessandro Canina, Elisa e i Maleducati e la Vascorock Band. L'ingresso è libero ma tra chi interverrà saranno raccolte donazioni per sostenere il progetto, avviato in primavera con la collaborazione del Fondo Edo Tempia, dell’Asl di Biella e dell'associazione lombarda Cancro Primo Aiuto.

A ispirare l'idea è stata la famiglia di Annalisa Livorno, scomparsa a 41 anni a novembre per le conseguenze di un tumore al seno, che ha saputo trasformare il dolore in un gesto di generosità chiedendo ad amici e parenti di rinunciare ai fiori nel giorno del funerale per raccogliere le prime offerte per avviare il progetto. Alessandro Larocca, il marito di Annalisa Livorno, lo ha raccontato a giugno su un palco dedicato alla musica, quello del Reload Sound Festival: «Questa volta facciamo il contrario portando la musica in un giardino nel cuore della città, un luogo che Lisa conosceva bene. Vorrei che fosse come una festa». La serata si aprirà con le Schegge Sparse, la band con 25 anni di carriera sui palchi della provincia e non solo a suonare i brani di Ligabue. Alessandro Canina, torinese, è un autore e compositore che canta e suona le grandi canzoni italiane con uno stile originale, accompagnando il pubblico in un viaggio veloce e intenso nella musica leggera dei grandi cantautori nostrani. Elisa e i Maleducati è un quartetto che reinterpreta i grandi artisti della musica mondiale, da Aretha Franklin agli Ac/Dc, da Sting ai Rolling Stones. La voce di Elisa Pensotti è accompagnata dalle tastiere di Flavio Pizzorno, dal basso elettrico di Vincenzo D’Onofrio e dalla batteria di Jacopo Lunardi. La loro caratteristica? Nei loro riarrangiamenti non c’è la chitarra. La Vascorock Band è il più longevo e conosciuto tributo a Vasco Rossi del territorio. Nel suo repertorio sono privilegiati i suoni più “cattivi” e la dolce stranezza dei testi che hanno reso il “Blasco” unico e inimitabile. L’appuntamento è in collaborazione con la caffetteria Interno 21, che resterà aperta fino alla fine dei concerti e che metterà in tavola pizze, panini, birre e bibite fino alla fine dei concerti, e con la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

Il progetto è rivolto alle donne in terapia per un tumore che stanno perdendo i capelli e che non hanno diritto ai contributi regionali per l’acquisto di una parrucca. Per entrare nel programma è sufficiente contattare lo 015.351830, la segreteria del Fondo Edo Tempia, e fissare un appuntamento con le volontarie che aiuteranno le pazienti a scegliere il loro modello preferito che poi verrà loro recapitato gratuitamente entro pochi giorni. Per dimostrare di essere in possesso dei requisiti per avere la parrucca in omaggio (un indicatore Isee tra 38mila e 50mila euro) sarà sufficiente produrre un’autocertificazione.