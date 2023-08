"Orogenesi" la mostra personale di Alessandra Maio, fra arte e parole

La mostra personale di Alessandra Maio "Orogenesi", curata da Maria Chiara Wang, si sviluppa attorno alle suggestioni offerte del termine delicatezza: dalla leggerezza alla vulnerabilità, dall’impalpabilità alla raffinatezza. Il titolo della mostra è stato scelto in riferimento alla duplice componente del termine – oro e genesi - alludendo alle valenze simboliche del metallo e alla potenza generativa dell’arte.

L'inaugurazione dell'esposizione si terrà mercoledì 30 agosto, a partire dalle ore 18:00, presso BI-BOx Art Space, in Via Italia, 38.





Torno e ritorno al mio respiro

al mio ritmo finalmente mi sento

respiro piano con delicatezza

faccio spazio dentro di me

osservo i vuoti che si creano

non mi fanno paura

ci passa l’aria e risuonano

compongono una nuova armonia

respiro dopo respiro

prendo consapevolezza del mio ritmo dei miei bisogni

sento il calore dell’assenza

mi annodo

assumo una nuova forma

mi trasformo

e

respiro.

Alessandra Maio (Bologna, 1982) si è diplomata all’Accademia di Belle Arti di Bologna. Nel 2008 ha conseguito la Laurea Magistrale in “Storia dell’Arte Contemporanea”. Attualmente è iscritta al Corso di Formazione Triennale in Arteterapia della “Nuova Associazione Europea per le Arti Terapie”. Vive e lavora tra Aosta e Bologna e ha partecipato a numerose mostre in Italia e in Francia, esponendo anche in musei e sedi storiche. La sua attività artistica è fortemente caratterizzata dall’uso della scrittura: nei suoi quadri il testo si inserisce nel disegno, crea una fitta trama di parole che dialoga e si fonde con la pittura, mettendo in cortocircuito significati e immagine. Nelle installazioni la parola spesso prende più coraggio e si mostra a volte su fogli di quaderno piegati o accartocciati, altre volte su oggetti imbiancati.