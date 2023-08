I consigli di newsbiella.it per gli eventi del fine settimana 25, 26 e 27 agosto

Venerdì 25

- Viverone, cena sotto le stelle con "Dress Code Bianco" Lungo Lago di VIVERONE.

- Candelo, 9^ Corsa della Birra e della Salamella 2° Memorial Borri

- Cossato, grigliata alpina

Sabato 26

- Casapinta Mtb dalle 9 in piazzetta magazzino, alla scoperta dei percorso Mtb del paese.

- Graglia, alle 20, in via Canale 3, a Graglia si terrà la cena in bianco.

- Vigliano, in Vigna Veritas

- Oropa, via Santuario di Oropa 480 Visita guidata al Cimitero Monumentale di Oropa dalle 15 alle 16,30, Visite guidate al Santuario di Oropa

- Oropa, Giardino Botanico di Oropa Visita guidata al Giardino Botanico di Oropa riservata ai titolari di Abbonamento Musei

- Biella, via Italia 39 interno cortile MINIBRIGATA A RAPPORTO! Esperienza culinaria per piccoli chef. Laboratorio di cucina per bambini dai 5 ai 10 anni.26 ago 2023 Orario: dalle 16 alle 17.30 Biella, via Italia 39 interno cortile

- Manifattura Lane Borgosesia, nell’ambito della seconda fase del progetto Woolscape visite guidate

- Bielmonte, Bosco del Sorriso (Bocchetto Sessera) PLANT BASED - PIANTE SONORE

- Biella, Fora Tut, le migliori occasioni vi raggiungeranno direttamente per strada! Passeggiate e date un'occhiata a relle e stendini fuori dai negozi che aderiscono all'iniziativa, e lasciatevi tentare!!

- Biella Piazzo Laboratorio di Cartapesta - Woolscape

- Magnano, Chiesa Parrocchiale Festival Musica Antica Magnano 2023 - 38a stagione

- Cossato, Grigliala Alpina

- Vigliano, a Villa Era torna "In Vigna Veritas"

- Biella, Chiostro San Sebastiano, CONCERTO D'ESTATE: Arpa: suono di...vino dalle 21

Domenica 27

- Candelo, camminata ludico motoria ore 10, Corsa per la Casa dell'Autismo, km. 6,5, NC, Candelo (BI) DISPOSITIVO

-Rosazza, Polenta concia al parco

- Sordevolo, Suoni in Movimento 2023: Concerto Italiano Le Donne di Puccini Domenica alle 15:30 - Sordevolo, Museo della Passione e Comune di Sordevolo - Archivio Lanifici Vercellone Ore 16.30 concerto - Chiesa Parrocchiale

- Oropa, Salita alla cupola della Basilica Superiore dalle 15

- Biella, Cittadellarte Fondazione Pistoletto, via Serralunga 27 Sensografie - Cittadellarte - Fondazione Pistoletto e Woolscape

- Miagliano, Amici della Lana, via Vittorio Veneto, 2 LETTURA AD ALTA VOCE CON MANUELA TAMIETTI E STORIE DI PIAZZA dalle 16

- Oropa, str. provinciale Rosazza-Oropa sn Pollicini Verdi al Giardino Botanico - IL PRATO FIORITO di H. Tullet

- Masserano, via Roma 188 Apertura del Polo Museale Masseranese

- Rosazza-Rifugio Madonna della Neve, corsa km 3,3 D+ 570 mt, Rosazza (BI)

- Pettinengo, al MUSA alle 17, verrà inaugurata la mostra "Veli perduti: cueffe e mucarö", allestita per iniziativa dell'Associazione “Piccola Fata” e del DocBi - Centro Studi Biellesi

- Ronco, Storie di Piazza: un momento di ricordo e riflessione per le Case bruciate a Ronco Biellese. Alle 9,30 al Municipio per partecipare alla ricorrenza che dalla piazza principale si snoderà in alcuni punti nodali a ricordo dell’evento, per terminare a Villa Olga, luogo in cui Storie di piazza darà voce alle testimonianze e ai racconti. Alle 11 il Presidente Anpi, l’avv. Gianni Chiorino, farà un intervento e a seguire visita all'Ecomuseo.

- Miagliano, Storie di Piazza h. 16 al Lanificio Botto di Miagliano una piccola lezione dedicata all’arte della lettura ad alta voce. Aperta a tutti coloro che vogliano saperne di più sulla comunicazione orale

- OROPA, A distanza di due anni dall’Incoronazione della Madonna di Oropa, domenica 27 agosto il Santuario festeggia l’anniversario con la Solenne Celebrazione Eucaristica ore 9.30 Apertura ufficiale delle celebrazioni presso i cancelli del Santuario ore 10.00 Ritrovo e Inizio della Processione sul Sagrato della Basilica Superiore ore 10.30 Solenne Celebrazione Eucaristica alla Basilica Superiore

- Biella, alle 15.30, nell’ambito di Woolscape, continuano le Domeniche di Cittadellarte con la Passeggiata Sonora

- Cossato, Grigliata alpina

- Vigliano, a Villa Era torna "In Vigna Veritas"

- Ponderano, piazza Alpini d'Italia, Fuori menù all'estate Ponderanese dalle 21,30

Le Mostre

-Sala Biellese, via Ottavio Rivetti 5 - L'ultima infamia: Santhià-Cavaglià

fino al 15/10/2023

-Valdilana, Trivero, via Marconi, 23 Apertura di Casa Zegna e inaugurazione della mostra temporanea \"E il giardino creò l'uomo\" fino al 12/11/2023

-Sordevolo, via Clemente Vercellone TONO ZANCANARO - IL SEGNO DI TONO fino al 31/08/2023

- Sordevolo, PICCAIA/FIBONACCI, La chiave d’oro che unisce tutti i misteri, Curatela Melania Rocca Reportage fotografico della mostra Alessandro Giugni, fino al 10/09. Orario: dalle 16.30 alle 19, a Villa Cernigliaro.

- Biella Piazzo, corso del Piazzo 25 OPEN SPACE Finché si avranno passioni, fino al 10/09/2023

- Donato, Centro di Documentazione sull’Emigrazione, Mostre al Centro di documentazione sull'Emigrazione, fino al 24/09, tutte le domeniche dalle ore 14.30 alle 18.30.