L'ultimo saluto di Viverone a Don Giorgio Ranotto, FOTO

A Viverone, oggi venerdì 25 agosto, nella parrocchia che ha servito per una ventina di anni, sono stati celebrati i funerali di Don Giorgio Ranotto.

Presenti, molti fedeli, i gonfaloni del gruppo di preghiera di Padre Pio, Vita Tre, Club Arti e Mestieri, Agricoltori di Viverone e quello della società Filarmonica di Viverone.

A presiedere la funzione è stato il Vescovo Monsignor Roberto Farinella.

In questi giorni sono stati tanti i messaggi di cordiglio per Don Giorgio: "È stato Viceparroco del Villaggio Lamarmora alla fine degli anni 80 . Con lui ho passato parte della mia gioventù , tra campeggi , capodanni , e pranzi a casa mia con la mia famiglia. Era un caro amico di tutti noi. Ci accomunava la passione per il modellismoaereo , che ci aveva ereditato nel periodo della sua vita al Villaggio. Bellissimi ricordi, lo ricorda il consigliere comunale di Cossato Stefano Revello.

"Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità; ma di tutte più grande è la carità! Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita. Grazie Don Giorgio ed arrivederci. Grazie per il tuo servizio pastorale prestato per molti anni alla Parrocchia di San Cassiano in Zubiena", queste invece le parole di Davide Basso, sindaco di Zubiena.