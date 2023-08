Caldo estremo, quando arriverà la fine? Dagli stravolgimenti globali alla situazione biellese.

In Italia, come in tutta l’Europa occidentale, il calore estremo di questo periodo risulta anomalo e nemmeno nella famigerata estate del 2003, le temperature hanno superato quelle di quest’anno. In allerta gli indici di temperatura massima e media nazionale, che secondo 3bmeteo raggiungono risultati poco confortanti.

La seconda metà di agosto ha arroventato le numerose stazioni metereologiche di tutto il territorio occidentale, riscontrando parametri al di fuori della scala massima registrata fino ad ora: in Francia sono oltre 200 le stazioni che hanno percepito una temperatura pari o superiore ai 40° C, con un picco massimo di 44,2°C; in Spagna le stazioni “assolate” ammontano a 150 e il picco è pari a 44°C, molto rilevante è l’indice medio nazionale, che da oltre settant’anni era rimasto imbattuto, ma infranto con una temperatura di +28,7; anche in Portogallo e in Svizzera sono stati in molti i record battuti.

La canicola estrema non risparmia nemmeno le aree più fresche del Nord Italia, registrando i 40°C più tardivi, mai registrati in Piemonte: risultati che determinano una nuova era della climatologia europea, con una quantità di dati assolutamente anomali piuttosto diffusi. Un ultimo esempio ne è la Stazione metereologica situata in vetta all’Europa: la Capanna Margherita (il rifugio più alto d’Europa) che situata in Valsesia, a 4556 m di altitudine e con una temperatura media annua di circa -12 °C, in questi giorni possiede valori stabili di circa 7°C… troppo prolungati per i normali rilevamenti.

L’emergenza europea non è un caso isolato, ma rappresenta solo uno dei molti casi diffusi a livello globale, come le aree centro-orientali degli USA e le tragiche conseguenze causate dal riscaldamento dell’Artico.

Il ritorno alla normalità

Situazione stabile o in declino? Oggi, venerdì 25 agosto le temperature sono ancora proibitive, ma a partire da domenica 27, un ciclone settentrionale scenderà rapidamente dal Regno Unito, fino al raggiungimento del Mar Mediterraneo, investendo l’Italia intera con una freschezza improvvisa, che porterà ad un calo dermico di una decina di gradi.

Il capovolgimento repentino però, invertirà l’allerta, portando a violenti temporali, grandinate e forti raffiche di vento.

La situazione biellese

Ancora per oggi, secondo il siti 3B meteo il clima rimarrà piuttosto afoso a causa delle brezze leggere e le temperature elevate: la minima di 27°C e la massima di 35°C. A partire dal pomeriggio però, sulle Alpi settentrionali sono già previsti lievi rovesci, che andranno ad intensificarsi verso sera. A Biella si manifesterà domenica il calo drastico delle temperature, che verranno influenzate dalle precipitazioni che investiranno gran parte dell’Europa meridionale, riducendo drasticamente il calore e dando sfogo a piogge e temporali.