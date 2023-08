A Città Studi il Corso di laurea triennale in Servizio Sociale

L’offerta formativa universitaria 2023/24 del campus di Città Studi Biella propone da diversi anni il corso di laurea triennale in Servizio Sociale che fornisce la formazione di base per la professione di assistente sociale, a cui si accede esclusivamente a seguito del superamento dell’Esame di Stato che consente l’iscrizione all’Albo B dell’Ordine Assistenti sociali.

Il percorso di studi ha una natura professionalizzante ed è caratterizzato dall’interdisciplinarità, cioè dall’apporto di diversi saperi come quelli sociologici, giuridici, psicologici, storici, medici, linguistici e del servizio sociale. Tale percorso si realizza mediante l’integrazione fra contenuti teorici e l’esperienza pratica dei tirocini obbligatori svolti nel secondo e terzo anno. Il tirocinio prevede, oltre alla presenza nella realtà dei servizi sociali, anche un’attività di guida alla rielaborazione dell’esperienza tramite laboratori orientati a promuovere un apprendimento riflessivo e partecipato.

A partire dal prossimo a.a. 2023/24, il corso attivo presso la Sede di Biella dell’Università di Torino porrà particolare attenzione alla longevità un tema di assoluta rilevanza nella società odierna.

Prosecuzione naturale degli studi è la Laurea Magistrale in Politiche e Servizi sociali, al termine della quale è possibile sostenere l’esame di abilitazione alla professione di assistente sociale specialista – sezione A dell’Albo degli assistenti sociali.

Sbocchi occupazionali e professionali

Chi ha conseguito la laurea e abilitazione e ha ottenuto l’iscrizione alla Sezione B dell’Albo degli assistenti sociali, può esercitare la professione nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato o in forma autonoma.

Nella Pubblica Amministrazione, gli sbocchi occupazionali sono:

– nei servizi socio assistenziali territoriali gestiti da enti pubblici a livello locale, cioè nei comuni o loro enti strumentali;

– nelle aziende sanitarie locali, nei presidi ospedalieri e nei servizi specialistici che si occupano di problematiche connesse alla salute mentale e alle dipendenze;

– nei ministeri e nei loro organi periferici, in particolare all’interno dei servizi del Ministero della Giustizia, sia per minorenni sottoposti a procedimenti penali, sia per adulti detenuti o sottoposti a misure alternative;

– nelle Prefetture, nell’ambito dei Nuclei operativi tossicodipendenze e dei servizi di accoglienza straordinaria dei migranti;

Nell’ambito del Terzo Settore, troviamo le cooperative sociali e gli Enti del Terzo Settore (ETS) che operano con particolare attenzione ai fenomeni sociali emergenti, nella gestione sia di servizi socio-sanitari e educativi affidati loro dagli enti pubblici, sia di strutture proprie.

Nel mercato, sbocchi possibili sono reperibili con particolare riferimento al servizio sociale aziendale, a studi associati pluriprofessionali di consulenza e formazione.

Presso la sede di Biella l’iscrizione al Corso di Laurea non prevede il numero chiuso, ma è necessario sostenere il TARM- TOLC SU.

È condizione indispensabile per intraprendere il percorso di studi una perfetta padronanza della lingua italiana, nonché una solida motivazione per il lavoro sociale.

A Città Studi il Corso di laurea triennale in Scienze dell’Amministrazione Digitale

Un percorso consolidato presso il Campus di Città Studi Biella è il corso di laurea triennale in Scienze dell’amministrazione digitale teso a formare professionisti che abbiano capacità di analizzare il sistema sociale e i sistemi organizzativi, di interpretare il cambiamento e di stimolare efficacemente l’innovazione organizzativa nelle amministrazioni pubbliche e private.

Per realizzare questi obiettivi, il corso di laurea integra competenze diverse, economiche, giuridiche, sociologiche, politico-istituzionali, organizzativo-gestionali, ambientali e della sicurezza, legate alla disciplina degli enti e delle imprese e volte a conferire capacità di analisi del sistema sociale, di interazione con i lavoratori, di declinazione delle competenze in relazione all’ambito lavorativo di destinazione.

Sbocchi occupazionali e professionali

Chi ha conseguito la laurea in Scienze dell’Amministrazione Digitale acquisisce le competenze necessarie per:

– operare con efficacia all’interno di strutture pubbliche o private interpretando il cambiamento e promuovendo l’innovazione nell’amministrazione ed organizzazione di enti con o senza scopo di lucro, ponendo la crescita delle risorse umane quale base di modelli organizzativi flessibili;

– operare con efficacia nel mercato del lavoro, cooperando all’organizzazione del lavoro in enti pubblici e privati, in organizzazioni del terzo settore e nelle imprese alla luce delle cognizioni socio-organizzative ed economiche acquisite;

– gestire all’interno di qualunque struttura pubblica o privata le risorse umane, le relazioni con il personale e con le organizzazioni sindacali, sulla base di conoscenze approfondite della disciplina giuridica dell’impresa e dello scambio di lavoro, del diritto della previdenza sociale e del diritto sindacale;

– interpretare il cambiamento e l’innovazione organizzativa in contesti istituzionali molteplici: pubblici, privati, del terzo settore, ponendo particolare attenzione allo sviluppo economico, sociale e civile del territorio di riferimento.

Il corso, di durata triennale, non ha frequenza obbligatoria, non prevede d’ingresso, ma si deve sostenere il TARM (Test di Accertamento dei Requisiti Minimi) – TOLC SU.

Oltre ad avere la formula di frequenza on line, il corso di laurea offre agli studenti della sede di Biella la possibilità di scegliere di frequentare i corsi anche in presenza.

Il corso prevede infatti due modalità didattiche d’erogazione:

– Modalità in presenza

La frequenza ai corsi, il sostenimento degli esami e la proclamazione di laurea si svolgeranno interamente a Biella. Alcuni degli insegnamenti del piano di studi potranno essere erogati online.

oppure

– Modalità telematica

L’innovativa modalità didattica del corso di laurea, che risponde all’esigenza di coloro i quali non riescono a frequentare le lezioni a causa di impegni lavorativi e/o di famiglia, si basa su “unità on line” che consistono nella messa a disposizione di materiali di supporto allo studio della materia e nella somministrazione di esercizi, secondo un programma di studio che ripropone i contenuti degli insegnamenti tradizionali.

Gli insegnamenti che si sviluppano prevalentemente on line guidano studentesse e studenti nello studio e permettono di personalizzare i tempi di studio, modulandoli secondo i propri impegni. Sono tuttavia previsti alcuni incontri in presenza che sono finalizzati alla verifica della comprensione della materia e delle unità erogate in rete.

Gli incontri, gli esami e le sedute di laurea si svolgeranno interamente in presenza a Città Studi Biella.

Si segnala, infine, che l’Università di Torino e il Ministro della Pubblica Amministrazione hanno sottoscritto un importante Protocollo d’intesa e un successivo Accordo attuativo nell’ambito dell’iniziativa “PA 110 e lode” grazie al quale i dipendenti pubblici potranno usufruire di condizioni economiche agevolate per l’accesso all’istruzione terziaria tra cui il corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione Digitale.

Per informazioni e per tutti i dettagli sul processo di immatricolazione, è possibile contattare Città Studi Biella al numero 015 8551110, inviare una mail all’indirizzo unibiella@cittastudi.org oppure visitare il sito www.cittastudi.org.