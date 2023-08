A Benna c'è tempo fino a al 15 settembre per partecipare al contest "40 anni di Amicizia senza frontiere"

C'è ancora tempo per partecipare al contest "40 anni di Amicizia senza frontiere" promosso dal Comune in collaborazione con il Comitato di Gemellaggio in occasione dei festeggiamenti per i 40 di gemellaggio con Lentigny.

Viste le adesioni pervenute si é deciso di prorogare i termini per la partecipazione al Contest, lanciato in occasione del week end a Samoens, fino al 15 settembre 2023.

Vi ricordiamo che è possibile inviare video foto e pensieri in grado di raccontare questa Amicizia tra i nostri paesi che dura da 40 anni.

Inviate il vostro materiale a contestgemellaggio@gmail.com, ricordatevi di firmare e inviare il modulo privacy che trovate allegato sul sito del comune. Una giuria valuterà il materiale il inviato e proclamerà i vincitori nel prossimo grande appuntamento previsto a Benna ad ottobre.