Torna il pellegrinaggio notturno Biella -Graglia - Oropa

Anche quest'anno, per la quarta volta si svolgerà il pellegrinaggio notturno Biella -Graglia - Oropa; questo pellegrinaggio è nato nel periodo della pandemia, quando non si poteva svolgere in presenza il grande pellegrinaggio Macerata - Loreto (100.000 persone ogni anno vi prendono parte), in una sorta di gemellaggio a distanza.

Uno degli elementi di unità tra questi due pellegrinaggi è l'affezione che alcuni amici hanno sempre avuto nel partecipare alla Macerata - Loreto, ma oltre a questo è significativo anche il fatto che per andare da Biella ad Oropa si passi per il santuario di Graglia, là dove è presente l'effige della madonna di Loreto, meta appunto del pellegrinaggio iniziale.

Il desiderio è quello di invitare tutti coloro che sentono il bisogno di mettersi in cammino per pregare e ringraziare di unirsi a questo gesto per farlo diventare un gesto comunitario.

Dal momento che la Macerata - Loreto ha ripreso il suo pellegrinaggio in presenza il 9 giugno di quest'anno, per non avere due pellegrinaggi in date molto vicine si è deciso di effettuare il pellegrinaggio Biella - Graglia - Oropa nella sera del 16 settembre.

Questo avviso vuole anche essere un invito, a tutti coloro che se la sentono, a partecipare al pellegrinaggio, che inizierà con il saluto del Vescovo mons. Farinella presso il vescovado di Biella.

L'iscrizione al pellegrinaggio è gratuita, si richiede però una segnalazione ad uno dei numeri indicati nella locandina, per gestire l'organizzazione del gesto.

In allegato il volantino con le informazioni di riferimento ed i contatti per potersi iscrivere all'iniziativa.