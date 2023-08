Rugby, serie A maschile al via l'8 ottobre

La prima gara vede i ragazzi di Benettin e Pintado impegnati in trasferta sul campo di Rugby Calvisano, sette scudetti e tre Coppe Italia nella massima categoria. Il primo competitor di Brc era considerato uno dei club più competitivi e vincenti del rugby italiano. Triste il recente epilogo che li riguarda: dalla primavera scorsa Rugby Calvisano ha deciso di rinunciare al Top 10 e ripartire dalla Serie A. Molti dei giocatori erano stati svincolati già da marzo scorso, ma c’è da scommettere che in molti potrebbero aver deciso di non ‘abbandonare’ la nave pronti a riconquistare la massima serie nel minor tempo possibile.

La settimana successiva il primo impegno casalingo per Biella Rugby che ospiterà la squadra vincitrice di girone dell’ultimo campionato: Rugby Parabiago.

Terzo impegno, in trasferta contro Cus Torino, squadra appena retrocessa dal Top 10, poi nuovamente in casa contro VII Rugby Torino prima della pausa.

Alberto Benettin, head coach Brc: “Il futuro prossimo ci riserva un inizio di campionato piuttosto impegnativo, ma penso che tutte le squadre del girone siano molto preparate, quindi per noi una vale l’altra, soprattutto ad inizio campionato, quando ancora non si conoscono i reali valori delle singole compagini. Grande incognita quella di Rugby Calvisano al suo primo impegno in Serie A dal Top 10. Sappiamo che qualche giocatore ha lasciato, altri sono rimasti. Da vedere sul campo il loro vero valore. Serenissimi di inaugurare la prossima stagione sul loro bellissimo campo. Parabiago rimane per me una delle squadre più forti del girone, la domenica successiva contro Cus Torino, ricordo la sconfitta rimediata nella stagione 21/22 in occasione una specie di ‘finale’. Cosa aggiungere? Un inizio di campionato tosto, ma poco altro da aggiungere, ci prepareremo al meglio per arrivare all’appuntamento nella migliore forma possibile”.

Ricordiamo che la formula prevede tre gironi territoriali da dodici squadre ciascuno, con gare di andata e ritorno. Conclusione della stagione regolare il 5 maggio 2024.

La prima classificata di ciascun girone e la migliore delle seconde accedono alle semifinali di andata e ritorno del 19 e 26 maggio. Finale promozione in Serie A Elite Maschile il 2 giugno 2024 su campo neutro.

Le ultime classificate di ciascun girone disputeranno una Pool Retrocessione. L’ultima classificata della Pool retrocederà alla Serie B.

Il calendario completo al link https://www.federugby.it/firapi/index.html