Muzzano, all'Ecomuseo Antonio Bertola Ingegnere Militare “Attrezzi e Attrezzati”

Una nuova iniziativa a Muzzano, a inizio settembre, dedicata alle vicende che per diversi secoli hanno visto molti lavoratori della Valle Elvo emigrare dai loro paesi per mettere a frutto le proprie abilità nei cantieri edili soprattutto del Piemonte e della Savoia al di là delle Alpi.

Domenica 3 settembre presso l’Ecomuseo Antonio Bertola Ingegnere Militare (nella Confraternita del Rosario, piazza parrocchiale di Muzzano) si terrà infatti una esposizione temporanea dal titolo “Attrezzi e Attrezzati”, con presentazione di corredi di attrezzi che le maestranze dovevano portare con sé per trovare più agevolmente lavoro. Saranno esposti anche documenti legati a queste vicende e ad aspetti “linguistici” che le hanno caratterizzate: è infatti noto che gli artigiani emigranti usavano tra di loro linguaggi gergali, il più noto dei quali era quello dei “ciulin”, i selciatori specializzati provenienti da Graglia.

L’esposizione si svolgerà al pomeriggio con orario 14,30-18,30. Alle 17 ci sarà un incontro con una breve introduzione storica a cura di Roberto Favario, Sindaco di Muzzano, che inquadrerà le vicende degli edili della Valle Elvo dai cantieri sabaudi, gli stessi dove lavorò come progettista l’Ing. Bertola originario di Muzzano, impegnato in varie importanti opere civili, militari e religiose, fino all’emigrazione stagionale ancora viva a inizio novecento.

Ci sarà anche l’occasione di salutare e ringraziare Italo Birsa, novantenne muzzanese testimone di quasi un secolo di attività artigiana tramandata tra generazioni. Italo ha realizzato un quaderno con disegni e descrizioni degli attrezzi da falegname della bottega di suo nonno Gillio e ha anche trascritto in piemontese i nomi degli attrezzi e oggetti presenti nell’Atelier del Barba Clemente, la vecchia falegnameria dell’Ecomuseo della Civiltà Montanara a Bagneri, frazione di Muzzano, ove è collocato un volume con le schede descrittive degli oggetti esposti.

Durante il pomeriggio sarà inoltre ricordata la figura di Antonio Pozzato (Tony), memoria storica di Graglia mancato meno di un anno fa, nell’autunno 2022. Fotografo, artista, ha donato all'ecomuseo di Muzzano numerosi attrezzi legati alla storia dei selciatori e muratori di Graglia e Muzzano, inoltre aveva donato le lavandaie in cartapesta che oggi ingentiliscono e rendono vivi i lavatoi muzzanesi.

L'esposizione materiale rimarrà in visione anche nelle domeniche successive in quanto l’iniziativa si colloca nel programma della Rete Museale Biellese, che fino all’ultima domenica di settembre assicura l’accoglienza ai visitatori presso i siti aderenti, tra i quali i 2 di Muzzano (Ing. Bertola in piazza e Civiltà Montanara a Bagneri), la domenica pomeriggio con orario 14,30-18,30.