Borgosesia, pacco sospetto alle poste: attivate le misure d’emergenza ed evacuato l’edificio, FOTO e VIDEO

Nella giornata di ieri, mercoledì 23 agosto, intorno alle ore 10:45, una squadra del distaccamento di Varallo Sesia, Comando dei Vigili del Fuoco di Vercelli, è intervenuta in collaborazione con il personale dell'Arma dei Carabinieri di Borgosesia, presso l'ufficio Postale del comune di Borgosesia, a seguito di segnalazione per la presenza di un pacco sospetto.

Il personale giunto sul posto, valutata la situazione e raccolte le prime informazioni, richiedeva l'intervento della Squadra del Nucleo N.B.C.R. (Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico) dello stesso Comando di Vercelli e della Squadra Artificieri dei Carabinieri che, grazie all'applicazione delle procedure operative previste, si adoperavano per l'isolamento e la rimozione del pacco sospetto oltre all’effettuazione delle prime analisi in loco.

In concomitanza con le operazioni di cui sopra, si procedeva alla chiusura dell'ufficio postale e all'attivazione delle procedure di emergenza al fine di garantire la sicurezza delle persone presenti all'interno dello stabile, in particolar modo quelle venute a contatto diretto con l'oggetto in questione.

Grazie alla collaborazione con l'ASL di Vercelli, presidio di Borgosesia, e alla collaborazione di un medico presente in struttura, tutte le persone coinvolte sono state sottoposte a controllo sanitario immediato senza destare nessuna preoccupazione.

Il pacco sospetto è stato trasportato presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, nella sede di Torino, per ulteriori verifiche e indagini, che in tarda serata sono risultate negative a sostanze pericolose.