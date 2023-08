A Gli Orsi due corsi sulle manovre di disostruzione pediatrica insieme a S.O.G.IT

Continua l’impegno nel sociale del Parco Commerciale Gli Orsi che insieme a S.O.G.IT, Soccorso dell’Ordine di San Giovanni in Italia sez. Cossato, organizza due incontri informativi dedicati alle manovre di disostruzione pediatrica.

Domenica 27 agosto dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 e domenica 17 settembre, nelle stesse fasce orarie, gli esperti di S.O.G.IT saranno a Gli Orsi per informare tutti i visitatori e le famiglie del territorio su come poter aiutare i bambini in caso di ostruzione delle vie aeree con poche e semplici manovre, al fine di saper intervenire in situazioni difficili che si possono verificare nel quotidiano.

Gli incontri sono aperti a tutti e fruibili gratuitamente. Il Parco Commerciale Gli Orsi in questo modo, si dedica in maniera attiva ad informare e sensibilizzare la comunità locale e tutti i visitatori su tematiche sociali di grande rilevanza come queste.

