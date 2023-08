Salussola, dal Comune contributo per il materiale scolastico

A Salussola il Comune è vicino alle famiglie dei ragazzi che iniziano i cicli delle scuole presenti, in paese, contribuendo con 250 euro a famiglia per il materiale scolastico per i i bambini che iniziano le medie, e 100 euro per quelli che entrano in prima elementare.

Inoltre l’Amministrazione offre altri servizi come il trasporto al costo di 50 euro annui, pre e post scuola con una spese mensile di 30 euro (15 euro per chi fa solo pre o solo post), ed 5,30 euro per un buono pasto. E stanzia 1300 euro all’anno per la Borsa di Studio Graziella Pollono, riservata ai bambini con alto rendimento scolastico.

“Abbiamo abbassato la retta del trasporto – dichiara il Sindaco Manuela Chioda - per incentivare l'uso del pulmino e per ridurre l’inquinamento. Abbiamo acquistato borracce in acciaio inox che diamo ai ragazzi e i bambini per portarsi l'acqua da bere a scuola, così eliminiamo la plastica in un'ottica Green. Decisioni finalizzate ad incentivare le famiglie del paese a scegliere le nostre scuole”.