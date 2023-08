Biella 4 Racing, torna il Remember Alberto Caligaris

Manca poco più di un mese all’edizione 2023 del Remember Alberto Caligaris, manifestazione automobilistica dedicata al compianto portacolori Biella 4 Racing, in programma per domenica 24 settembre.

“Ci stiamo avvicinando al nostro Remember Alberto Caligaris” esordiscono i portacolori B4R, “un evento a cui teniamo particolarmente, e dopo l’ottima edizione di rodaggio dell’anno passato, cercheremo di migliorare con alcuni accorgimenti e modifiche di percorso”. Una manifestazione che ricalcherà il format 2022. “Sì, esattamente, il format è pressoché lo stesso. Centro nevralgico sarà nuovamente Palazzo Boglietti con i suoi spazi ed il suo parcheggio, che ci ospiteranno anche in questo 2023. Il ritrovo per la colazione e le ultime operazioni preliminari è fissato fra le ore 8.30 e le ore 9.30 presso il parcheggio, seguito dal briefing fra le 10.00 e le 10.30.

Alle 11.00 partenza della prima vettura per il primo giro definito “parte bassa”, con ritorno al parcheggio per le ore 12.30, qui vi sarà il primo momento di divertimento denominato “frustagumme”. Alle 13.00 pranzo presso la struttura principale del Palazzo. Ripartenza alle ore 14.30 del primo partecipante per la “parte alta”, con ritorno alle ore 16.00. Qui vi sarà il secondo momento di divertimento detto “cipolla in mano”, quindi conclusione della manifestazione alle ore 17.00 con l’aperitivo finale e la consegna dei riconoscimenti ai partecipanti”.

Un programma ricco dunque. “Proprio così, abbiamo cercato di mantenere una formula che è piaciuta, modificando il secondo ritorno al piazzale con un momento diverso. Per quanto riguarda il percorso, invece, abbiamo mantenuto per il pomeriggio, le strade affrontate la passata edizione, ovvero quelle della Serra, per più di cinquanta chilometri in auto, mentre abbiamo completamente cambiato la parte del mattino, che quest’anno porterà i partecipanti al Lago di Viverone, affrontando strade, sia all’andata, che al ritorno, veramente belle, guidate e altamente spettacolari dal punto di vista del paesaggio, che sono sconosciute ai più, ma che saranno sicuramente apprezzate, per una sessantina di chilometri di percorso”. Ricordiamo chi può partecipare alla vostra manifestazione.

“Il Remember è aperto alle auto stradali, targate, assicurate, revisionate ed in regola con le Normative vigenti del Codice della Strada. Non accettiamo auto con targa prova. Il costo ad auto, il che vuol dire con conducente e passeggero, è di 90,00 euro, e comprende colazione, pranzo e rinfresco serale per entrambi, più la fornitura del materiale necessario alla manifestazione. Se si vogliono aggiungere dei passeggeri, il costo è di 35,00 euro per ogni occupante addizionale, da comunicare in questo caso al momento dell’iscrizione”.

Concludiamo indicando come si fa ad iscriversi. “È molto semplice, sulla nostra pagina Facebook, Biella 4 Racing A.S.D., oppure sulla nostra pagina Instagram, biella4racing, è già presente il modulo di iscrizione, da inviare alla nostra mail di Scuderia, biella4racing@hotmail.com, assieme alla copia della ricevuta del bonifico a copertura della stessa, così come è presente il programma dell’evento. Sottolineiamo che lo stesso è a posti limitati, quindi invitiamo chi volesse partecipare a non tardare a formalizzare la propria adesione, come, in effetti, stanno già pervenendo. In ultimo, è sempre bene ricordare, che la nostra non è una manifestazione competitiva, ma solo incentrata al divertimento e allo stare insieme”.