A Graglia arriva la cena in bianco

Sabato 26 agosto, alle 20, in via Canale 3, a Graglia si terrà la cena in bianco. Come sottolineato dagli organizzatori, sono ormai diversi anni che si organizza questa cena. Tutti i partecipanti dovranno vestirsi di bianco, per la simbologia positiva che si dà a questo colore.

Ognuno porterà cibo e bevande da spartire con gli altri partecipanti. Dovrà essere un momento di convivialità fraterna in amicizia e allegria. La partecipazione è, ovviamente, gratuita. Per info: 015.2593649 - 339.5405600.