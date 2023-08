A Mottalciata un campo fotovoltaico da 8000 KW

A Mottalciata sta per essere realizzato un campo fotovoltaico su 1,5 ettari della potenza di 8000 KW che andrà a servire la rete elettrica generale.

Lo spiega a Newsbiella.it il Sindaco Roberto Vanzi: “La società italo-inglese NP Energy sta piantando i pannelli fotovoltaici sul campo, da dove partirà un cavo elettrico che attraverserà la provinciale 232 e, giunto alla Spolina, devierà a sinistra per collegarsi alla sottostazione elettrica di Quaregna Cerreto. L’energia pulita prodotta finirà nella rete elettrica generale. Questi lavori dovrebbero durare un paio di mesi”.

A fine 2021 questo campo era stato oggetto di una variante al piano regolatore, grazie alla quale il Comune aveva ottenuto in cambio la proprietà di un terreno di 3 ettari vicino al campo sportivo. Leggi A Mottalciata un piano regolatore pro fotovoltaico Un accordo, questo, che si è perfezionato a fine 2022, come racconta Vanzi: “A fine dell’anno scorso abbiamo firmato questo accordo con cui NP Energy ci cedeva gratuitamente questi 3 ettari, attualmente coltivati a mais. Per questo terreno stiamo lavorando su due ipotesi”.

“La prima – continua il Sindaco - è allargare il campo sportivo e realizzarci un centro sportivo di prim’ordine per il recupero di atleti infortunati e per le persone portatori di handicap. La seconda è quella di installare un impianto sperimentale di produzione energia ad idrogeno, ipotesi che stiamo sviluppando insieme al Politecnico di Torino e per la quale bisognerà vedere i come saranno i fondi PNRR al momento del completamento della progettazione”.