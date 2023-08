Dal Nord Ovest - Malore, poi lo schianto contro il muro di una casa: 72enne perde la vita

Un malore improvviso, in un pomeriggio di caldo torrido, lo schianto contro il muro di una casa e in pochi attimi Venaria ha dovuto fare i conti con un'altra vittima.

Ha perso la vita nel pomeriggio di ieri, martedì 22 agosto, Valter Perin, 72enne attivista politico ex Pd e M5S.

L'incidente è avvenuto in corso Matteotti, non lontano dal cimitero, quando Perin ha perso il controllo della sua Fiat 500: i soccorsi lo hanno trasportato d'urgenza al San Giovanni Bosco dove è morto poco dopo.

In breve la notizia della sua scomparsa ha fatto il giro della città, dal momento che Perin era molto conosciuto per via della sua attività politica, ma anche per l'essere presidente del "Comitato Salvaguardia Defunti Cimiteri di Venaria e Altessano”. Sull'accaduto ora indagano i carabinieri.