Dal Nord Ovest - Completamente nuda tenta approccio sessuale con minori: arrestata

Completamente nuda e in evidente stato di alterazione alcolica tentava un approccio sessuale con due minorenni: raggiunta dagli agenti della Squadra Volante della Questura, scatenava una reazione violenta contro i poliziotti e veniva arrestata.

E’ accaduto lunedì nella zona popolare di S.Agabio: a chiamare la Centrale operativa era stato un residente che aveva assistito alla scena dal balcone. La donna alla vista della macchina della Polizia si era data alla fuga in una delle vie vicine, via Casorati, dove veniva rintracciata nascosta tra due auto. Subito la donna cominciava a inveire contro gli agenti, i quali si vedevano costretti ad ammanettarla.

Anche in Questura la donna continuava ad avere un atteggiamento violento. Per questo motivo veniva dichiarata in stato d’arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale e denunciata in stato di libertà per corruzione di minorenne, fattispecie che sanziona chiunque compia atti sessuali in presenza di persona minore di quattordici anni.Questa mattina si è svolta la direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.