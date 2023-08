Alpinista francese precipita e resta appeso alle corde al Becco Meridionale della Tribolazione

Nel pomeriggio il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese hanno effettuato un complesso intervento per un alpinista di nazionalità francese precipitato al Becco Meridionale della Tribolazione alla testata del Vallone di Piantonetto, comune di Locana.

L'uomo, impegnato nella scalata della via Malvassora è caduto al penultimo tiro di corda per una quindicina di metri restando appeso alle corde e riportando un politrauma. Sul posto è stata inviato l'elisoccorso del 118 che lungo il percorso ha recuperato due tecnici del Soccorso Alpino a supporto dell'equipe.

L'elicottero ha effettuato campo base presso la diga di Teleccio per riconfigurarsi in vista del recupero con il verricello in parete. Complici le elevate temperature che rendono poco densa l'aria, occorreva alleggerire il velivolo per la complicata operazione a una quota superiore ai 3000 metri. Con una lunga verricellata, il paziente è stato recuperato sull’elicottero del 118 e ricoverato in ospedale con un codice giallo.