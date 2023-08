Doppio investimento di animale selvatico sulle strade del Biellese. I fatti sono avvenuti ieri nei comuni di Salussola e Pray: in mattinata, al Brianco, intorno alle 9, un biellese di 36 anni ha riportato danni alla carrozzeria a causa dell'urto.

Uguale destino anche per uno svizzero di 54 anni che, all'improvviso, si è visto spuntare in mezzo alla strada proprio un cinghiale. Fortunatamente non è rimasto ferito nell'impatto. Sul posto i Carabinieri per i rilievi di rito.