Bel gesto a Cossato, giornata di giochi e svago per i ragazzi speciali biellesi (foto dalla pagina Facebook di Comune di Cossato)

Nei giorni scorsi i giostrai di Cossato, che in questi giorni stanno animando il luna park in Piazza Croce Rossa, come già avviene da qualche anno, hanno offerto una giornata di giochi e svago ai ragazzi speciali del territorio e alle associazioni che si occupano della loro assistenza.

Per l'occasione, l'amministrazione comunale ha ringraziato gli operatori del luna park per le iniziative sociali realizzate.