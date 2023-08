Mondovì, ritorna il Giro delle Valli Monregalesi: il 3 settembre la 24° edizione

La storica granfondo dell’A.S.D. Ciclo Amateurs Mondovì si è fatta attendere, ma ora tutto è pronto e gli organizzatori hanno migliorato l’offerta. La gara è prevista a Mondovì: un luogo ricco di storia e paesaggi variegati, in grado di soddisfare ogni esigenza sportiva, turistica e ricreativa.

La competizione prevede due percorsi: la mediofondo da 102 km, con 1450 m di dislivello e la granfondo da 152 km, con oltre 3000 m di dislivello.

“L’organizzazione procede nel migliore dei modi! – Afferma il responsabile Domenico Mantella, detto Pizzi – A giugno abbiamo dovuto rinunciare, ma ora le strade sono nelle condizioni ottimali. Ottimo il numero di iscritti, in questi giorni sono in molti ad allenarsi lungo il percorso e prevediamo un incremento nell’ultima settimana”.

La manifestazione di quest’anno è sostenuto da nuovi sponsor, che alimenteranno anche le premiazioni: caschi, ruote e attrezzatura per i corridori, ma anche prodotti locali come vini, e ceramiche d’eccellenza. I premi verranno assegnati non solo ai singoli, ma anche alle numerose società sportive partecipanti.

A partire da sabato 2 settembre sarà possibile verificare le iscrizioni, che rimarranno aperte fino a domenica mattina. La partenza è prevista per le ore 9:30, presso Corso Europa (area piscina), dove i ciclisti si affronteranno sullo splendido e impegnativo tracciato.