Ex funicolare, a settembre la ripresa dei lavori. Impianto chiuso a tempo indetermiato

A settembre tornano gli operai al lavoro sull'impianto della ex funicolare a Biella. E non è al momento ancora possibile capire quando finiranno l'intervento.

"Ci sono due interventi da fare nell'impianto - spiega il Sindaco Claudio Corradino - : uno che non richiederà molto tempo, mentre l'altro di più. Solo che con tutto quello che è successo non possiamo fare solo il primo e non l'altro. A questo punto la teniamo chiusa, e quando la riapriremo, i lavori necessari saranno terminati".

L'impianto è ormai fermo da quasi un mese. Era il 24 luglio quando il Comune aveva comunicato che l'indomani sarebbe stato chiuso perchè non aveva passato il collaudo. E inizialmente si pensava che la chiusura potesse durare non più di quindici giorni Leggi Chiude l'ex funicolare . Quella stessa sera, il 24 luglio, una delle due cabine si era però fermata bruscamente, tanto che un passeggero si era anche leggermente ferito Leggi Incidente all'ex funicolare.

Il giorno seguente in Comune, in conferenza stampa, il Sindaco e una giunta quasi al completo, avevano annunciato che la volontà loro sarebbe quella di smantellare l'ascensore inclinato e fare tornare la funicolare. Su questa questione bisognerà aspettare, intanto a breve torneranno gli operai della ditta che ora ha in gestione la ex funicolare sui binari, e a quel punto si potrà capire fino a quando dovrà restare attivo il servizio navetta attivato dal Comune in attesa della riparazione".