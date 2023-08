Il Tricolore sventola sulla Fonte del Bersagliere al lago del Mucrone

Gli appassionati di montagna sanno che nelle vicinanze del Lago del Mucrone c’è la Fonte del Bersagliere, e quando l’acqua sgorga, si fermano per dissetarsi.

“Purtroppo negli ultimi mesi, la sorgente non fornisce più acqua, la fontana è a secco, speriamo per poco tempo – spiegano i Bersaglieri di Biella – Inoltre, i forti temporali dei mesi scorsi e le condizioni atmosferiche difficili hanno distrutto il Tricolore che ha sventolato per molti mesi dall’asta fissata sopra la Fontana. Fonte del Bersagliere senza Bandiera non era accettabile. Si è reso pertanto necessario un intervento per la sostituzione che nei giorni scorsi è stato effettuato da un bersagliere appassionato di camminate in montagna che si è reso disponibile”.

L’attivo Bersagliere è Davide Ghisio che negli ultimi tempi dirige anche la Fanfara della Sezione di Biella. In collaborazione con il presidente Giuliano Lusiani, durante la sua camminata domenicale, si è offerto di recarsi alla Fontana per la sostituzione della Bandiera, operazione molto apprezzata non solo dai suoi amici Bersaglieri ma anche da quanti passano per recarsi al Lago del Mucrone per le loro gite.

“Nei prossimi giorni, appena possibile, programmeremo un sopraluogo per conoscerne i motivi e provvedere in merito – si legge nella nota stampa - Nel 2006, su interessamento della Sezione Bersaglieri di Biella, con l’intervento della ditta Negri di Cossato che ha potuto recarsi sul luogo con un mezzo idoneo lungo la pista Busancano, con la collaborazione della Fondazione Funivie Oropa e dell'amministrazione comunale, verificandosi lo stesso problema, si era provveduto alla sostituzione di un lungo tratto della conduttura con pulizia delle relative vasche di riserva, per fare in modo che l’acqua potesse continuare ad uscire abbondante, limpida e fresca”.

Un bel ricordo e molto gradito anche l’apprezzamento agli operatori presenti in quel momento, di un gruppo di turisti tedeschi che si trovavano a transitare sul luogo accompagnati dalla loro guida, che hanno molto apprezzato il lavoro che si stava facendo. “E’ doveroso ricordare che la Fonte era stata costruita nel 1936 dai Bersaglieri di Biella nel 1° Centenario della Fondazione del Corpo, e donata alla Città di Biella con solenni manifestazioni – concludono - Pertanto merita di avere la necessaria attenzione per la sua conservazione, non solo per il ricordo storico ma anche per il servizio che fornisce ai passanti che si recano da quelle parti”.