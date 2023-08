Le corse della settimana nel Biellese: si corre a Candelo e a Rosazza

Ecco le corse della settimana: in programma ci sono la Corsa della Birra e della Salamella, la Corsa per la Casa dell'Autismo e la Rosazza-Rifugio Madonna della Neve.

A Candelo venerdì 25 agosto alle 20 si corre per la 9° Corsa della Birra e della Salamella 2° Memorial Vivetta e Giorgio Borri. Ritrovo e iscrizioni: ore 18:30 presso Eurobar, in Via Iside Viana, 26 Candelo; Ore 19:45, partenza bambini sul percorso di 600 m e camminatori; Ore 20:00, partenza della corsa non competitiva per gli adulti, tratto di circa 6 km, libera a tutti; per ulteriori informazioni: 338.836.2440 – Marco.

Domenica 27 agosto alle ore 10, sempre a Candelo, c'è la camminata ludico motoria, Corsa per la Casa dell'Autismo, km. 6,5, per i bambini percorso protetto di 600 metri. Il ritrovo è alle 8,30 al parcheggio Gabba Salumi la partenza è alle 10. L'evento è organizzato da Angsa Biella Aps in collaborazione con l'Atletica Candelo. Per Info Marco Mora 3389907640.

Domenica 27 si corre anche a Rosazza per la Rosazza-Rifugio Madonna della Neve. Si tratta di una corsa in montagna aperta a tutti che potrà avere al massimo 140 iscritti (60 in caso di pioggia). Il percorso è lungo 3,3 Km con un dislivello di 570m, solo salita su sentieri e mulattiere di montagna. Le iscrizioni vanno fatte entro il 24 agosto, non il giorno della gara scrivendo a enzoperaldo@gmail.com o chi non ha mail 3385494174. La partenza è alle 8,30 tutti insieme dal cartello in legno del rifugio, il ritrovo dalle 7 alle 8 sotto i portici. Per info Enzo 3385494174.