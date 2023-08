Imprese e sicurezza carceri, l'intervista a Delmastro: "Finché ci sarò io, nessuna gerarchia criminale nei penitenziari"

Delocalizzazione, non soltanto una situazione biellese: negli ultimi mesi l’Italia intera è stata soggetta alle cause indirette delle importazioni estere. La questione del caro bollette e dei trasporti rappresentano solo la punta dell’iceberg di un sistema che cela la forte dipendenza dagli altri stati:

“È un preciso obbligo, non solo italiano ma europeo, rompere le catene di valori eccessivamente lunghe: la delocalizzazione delle produzioni primarie in particolare, dovrebbe essere agevolata con la detassazione! L’abbiamo visto in piena emergenza, prima sanitaria e poi energetica, che ha rischiato di inginocchiare l’Italia, l’Europa e l’Occidente; occorre acquisire la capacità di produrre in termini autonomi. La dipendenza, che abbiamo tragicamente scoperto possedere dalla Russia per il gas, non è difforme da quella nei confronti della Cina per molte produzioni ed in particolar modo dai chip, microchip e tutto ciò che concerne la transizione verde. La transizione ecologica infatti, potrebbe nascondere un grande tranello, una grande trappola per l’Occidente ed è per questo che dobbiamo difendere una trasformazione compatibile, sia a livello sociale, che economico”.

Circa due mesi fa è arrivato in Italia un diplomatico taiwanese: c'è stato un riscontro da questa visita?

“Taiwan, al contrario dell'Italia, possiede una dipendenza estera nel campo dell’esportazione: se un Paese straniero dovesse crollare, anche l’economia taiwanese sarebbe a rischio. Taiwan è un importante partner a livello strategico, la Cina potrebbe spiccare nel settore dell’intelligenza artificiale ed energetico ed è per questo che Taiwan occorre preservare le aziende esterne. Il Piemonte, con Novara, sta giocando sugli accordi diplomatici: questo è sempre stato un governo amico della libertà d’indipendenza e della libertà d’impresa dell’alleata Taiwan”.

Sicurezza: ha citato la situazione delle carceri nel biellese. Ci parli dei nuovi protocolli operativi, a livello nazionale:

“A Biella, come in tutta Italia, stiamo introducendo nuovi agenti di polizia, attraverso diversi bandi: alcuni approvati, altri in corso e in fase di sviluppo. In quest’ultimo periodo mi sono recato in Francia per scoprire la realtà del loro modello, un gruppo che interviene solo in situazioni di criticità per ripristinare ordine, legalità e sicurezza. Grazie a questa operazione, in Francia, si sono verificate meno rivolte, meno sommosse e problematiche affini. In questi anni, il delinquente credeva di essere più forte dello Stato, perché sapeva che avrebbe esitato ad esercitare la sua forza; oggi invece sarà possibile, legalmente e legittimamente, agire sulle situazioni critiche in modo da scoraggiare in partenza, rivolte e violenza. Finché ci sarà Delmastro nessuno si sognerà di ristabilire gerarchie criminali negli istituti penitenziari, perché esiste la sola gerarchia della legalità, rappresentata dalla divisa”.

Ultime battute: quali saranno, secondo lei, i temi caldi dell’autunno?

“Pare evidente che saranno tutti incentrati, anche in base all’impostazione dell’opposizione, su una miscela di temi pauperistici e demagogici: il tema pauperistico insiste sul reddito di cittadinanza, nonostante ogni evidenza del suo fallimento; quelli demagogici invece, saranno legati al salario minimo. Partendo dal presupposto che in Italia, il 97% dei contratti dipendenti sono coperti dalla Contrattazione Collettiva Nazionale e l’economia italiana si sviluppa sulle PMI (Piccole e Medie Imprese), occorre evitare di cadere in un sistema che agevolerebbe le grandi multinazionali: il salario minimo rischia di movimentare un criterio sostitutivo, non aggiuntivo! Se domani dovesse approdare sul territorio un gigante come Amazon, siamo sicuri che non approfitterà del salario minimo per giocare al ribasso, escludendo la contrattazione collettiva? Noi intendiamo attirare gli investimenti esteri e preservare la Contrattazione Collettiva, che invece ha sempre garantito livelli di benessere al popolo italiano”.

