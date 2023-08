Torna #fuoriluogo: 54 eventi oltre a 10 #fuoriluogo Kids & Young, più di 90 ospiti provenienti da tutta Italia

54 eventi, 2 eventi OFF in settembre, 10 eventi per la sezione Kids e Young e oltre 90 ospiti. Questi sono i numeri del festival 2023 #fuoriluogo, Festival letterario della Città di Biella in programma da giovedì 31 agosto a domenica 3 settembre. L'inaugurazione sarà giovedì 31 con l'apertura della mostra "Ascoltare il vento" di Giosetta Fioroni presso lo spazio cultura della Fondazione CRB, che resterà fino al 10 settembre.

La presentazione è stata questa mattina, oggi martedì 22 agosto, a Villa Boffo, da parte di Gianni Crestani e di Cristina Origlia ed Eleonora Celano.

A fare gli onori di casa è stato Gianni Crestani, alla presenza anche del sindaco Claudio Corradino, dell'assessore alla Cultura Massimiliano Gaggino e di Cristiano Gatti in rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio.

Crestani in apertura ha ringraziato gli oltre 30 volontari e i diversi sponsor. "Stiamo facendo di tutto per fare sentire gli ospiti a casa loro - ha esordito Crestani - . Per noi sarebbe molto più comodo scegliere una sola sede o due, ma vogliamo coinvolgere l'intera città, questa è una delle nostre caratteristiche e faremo in modo che resti sempre tale. Ci spiace solo che abbiamo scelto delle date che allora, quando le abbiamo pensate, non c'era nulla in programma, mentre oggi ci sono diversi altri appuntamenti. Il prossimo anno abbiamo già deciso che sposteremo noi il nostre evento".

"L'anno passato abbiamo registrato oltre 7 mila presenze - ha dichiarato Cristina Origlia - , quest'anno vogliamo fare di più, vogliamo sempre puntare più in alto. Tante persone adesso arrivano anche da fuori Biella e dobbiamo cercare di fare in modo che sia sempre così. Il nostro obiettivo è fare conoscere la cultura a 360° a persone di tutte le età".

A prendere la parola prima dei ragazzi di Nientedafare che hanno presentato i loro appuntamenti come "Chiacchiere in salotto", eventi musical dove suoneranno per esempio i The Bowman, e la "colazione dei timidi", Eleonora Celano ha fatto una rapita carrellata degli eventi più importanti. "Tanti sono nuovi - ha spiegato - e tanti sono confermati, come la collaborazione con il tavolo del carcere. Ai detenuti sarà presentato "Non esisto" di Alberto Schiavone".