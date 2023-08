Fine settimana all'insegna della storia con Storie di Piazza a Ronco e a Miagliano

Una domenica all’insegna della lettura quella proposta da Storie di Piazza in due luoghi della Rete Museale Biellese per il 27 agosto. Un momento di ricordo e riflessione per le Case bruciate a Ronco Biellese alle 10.30 per la rassegna Storie Biellesi e un laboratorio breve sulla lettura ad alta voce quello proposto al Lanificio Botto di Miagliano alle 16 dello stesso giorno, per la rassegna Wool Experience di Amici della lana. I progetti hanno il sostegno di Fondazione CR Biella.

A Ronco Biellese la compagnia propone al mattino letture specifiche curate con l’Amministrazione Comunale e con l’Anpi Valle Cervo, per ricordare quel giorno tragico del 27 agosto 1944 quando un’azione nazifascista portò ad uno degli episodi più cruenti avvenuti a Ronco Biellese: la messa a fuoco del paese di Ronco, che portò terrore e desolazione, con 18 case bruciate e l’uccisione di un civile in piazza, lasciato a terra tutta la notte per incutere ulteriore terrore. Cade il 79° anniversario della triste ricorrenza questa domenica di fine mese ed era una domenica anche quella del 27 agosto 1944. Appuntamento alle 9,30 al Municipio per partecipare alla ricorrenza che dalla piazza principale si snoderà in alcuni punti nodali a ricordo dell’evento, per terminare a Villa Olga, luogo in cui Storie di piazza darà voce alle testimonianze e ai racconti con Manuela Tamietti e Davide Ingannamorte, Veronica Morellini, Sandra Pizzato Luciano Tomasoni e Laura Vittino. Alle 11 il Presidente Anpi, l’avv. Gianni Chiorino, farà un intervento e a seguire è prevista una visita all'Ecomuseo in cui saranno esposti alcuni reperti, la Radio che trasmetteva Radio Londra, un sacco tornato da un campo di concentramento, frammenti di case bruciate e schegge di proiettili. Ingresso libero. Non occorre prenotazione.

Sempre il 27 agosto Manuela Tamietti, in collaborazione con Francesco Logoteta a Roberta Correale, presenterà alle h. 16 al Lanificio Botto di Miagliano una piccola lezione dedicata all’arte della lettura ad alta voce. Aperta a tutti coloro che vogliano saperne di più sulla comunicazione orale.