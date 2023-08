A Cossato i fuochi d'artificio conquistano il pubblico con giochi di luci in cielo FOTO e VIDEO

Come spesso accade, da diversi anni, i fuochi d'artificio di Cossato hanno lasciato a bocca aperta il pubblico biellese (e non). In tanti ieri sera, 21 agosto, hanno assistito con lo sguardo rivolto al cielo al tradizionale spettacolo pirotecnico, contrassegnato da giochi di luci e definito dai più “travolgente ed emozionante”.

Di seguito la diretta Facebook della serata, con le interviste al sindaco Enrico Moggio e all'assessore Sonia Borin.