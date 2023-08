Sound potente e melodico all'Estate Ponderanese con i BandBerry Smoke

Ottima prestazione sabato 19 agosto all'Estate Ponderanese per i BandBerry Smoke che hanno offerto un concerto entusiasmante e coinvolgente. Il loro sound potente e melodico ha catturato l'attenzione del pubblico fin dal primo momento.

La performance è stata caratterizzata da una grande energia sul palco, con i membri della band che si sono scatenati durante ogni brano. Le loro abilità musicali sono state evidenti, con assoli di chitarra virtuosi e una sezione ritmica solida e potente. La band ha dimostrato di avere una grande interazione con il pubblico, trascinato dalla presenza scenica del frontman Luca Tavaretti Un punto di forza del concerto è stata sicuramente la qualità del suono.

L'audio era ben bilanciato e pulito, permettendo di apprezzare ogni dettaglio delle performance dei musicisti. In conclusione, il concerto della band Bandberry Smoke è stato un'esperienza emozionante e coinvolgente. "Consiglio a tutti gli amanti del blues rock di non perdere l'opportunità di vederli dal vivo" sono state le parole del sindaco a fine concerto.

Gli appuntamenti dell'estate Ponderanese in piazza Alpini d'Italia continuano giovedì 24 agosto con la serata ballo liscio - latino by Graziano Boggiani, venerdì con Danze sotto le stelle by Francesca Avolio e domenica concerto con la party band Fuori Menù.