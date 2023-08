Due escursionisti in difficoltà al Monviso, arriva il Soccorso Alpino

Nella mattinata il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese hanno effettuato due interventi nella zona del Monviso, comune di Crissolo.

Il primo in seguito a un allarme lanciato intorno alle 9.15 per un uomo con un malore al Passo delle Sagnette. È stato inviato sul posto l'elisoccorso del 118 che ha sbarcato l'equipe con il verricello e in seguito recuperato l'uomo, sempre con il verricello, per condurlo in ospedale con un codice giallo.

Intorno alle 10.45, un secondo allarme è stato lanciato per un alpinista con una sospetta lussazione a una spalla poco sotto la vetta del Monviso, lungo la via normale intorno a quota 3800 metri. Sul posto è stato nuovamente inviato l'elisoccorso del 118 che con il verricello ha sbarcato l'equipe e recuperato l'infortunato per l'ospedalizzazione.