Dal Nord Ovest - Auto scivola nel lago, nessun ferito

Intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Verbania ieri mattina intorno alle 9 per un soccorso stradale avvenuto in via Paolo Troubetzkoy a Verbania, in località un Suna.

Un'auto, per cause da definire, è finita nel lago scivolando dalla rampa di varo e alaggio delle imbarcazioni. L'auto non aveva nessun occupante e ha perso liquidi, idrocarburi, causando un' evidente macchia di circa 15 metri quadrati, subito circoscritta, sul pelo dell'acqua.

Sul posto anche una seconda squadra, di supporto, di vigili del fuoco con autogrù, che ha prontamente recuperato l'autovettura dal lago Maggiore e la ha messa in sicurezza. Intervenuta sul posto anche la Questura di Verbania e il personale di Arpa. Nessuna persona è rimasta coinvolta.