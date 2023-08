Tragico schianto in moto contro un tir, Graglia piange la morte di Giorgio Borrione

Aggiornamento

Dolore a Graglia per la tragica scomparsa di Giorgio Borrione, il motociclista di 50 anni che, nel pomeriggio di ieri, 21 agosto, si è schiantato per cause da accertare contro un camion in sosta, fermo a bordo strada.

L'impatto è stato violento: la moto, infatti, sarebbe finita contro un palo mentre il centauro sarebbe stato sbalzato a diversi metri di distanza dal luogo del tragico sinistro. Nonostante la tempestività dei soccorsi, purtroppo è spirato poco dopo la collisione. Molto probabilmente verrà disposta l'autopsia per meglio chiarire le cause del decesso.

Sul posto, oltre a 118 e Vigili del Fuoco, anche i Carabinieri. La vittima, impiegata alla Seab, era molto conosciuta nell'abitato di Graglia. Lascia due figli e i genitori.

Il fatto

