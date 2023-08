Fuga gas a Tavigliano, in azione i Vigili del Fuoco (foto di repertorio)

Intervento dei Vigili del Fuoco a Tavigliano per una fuga gas. A lanciare l'allarme un residente nella mattinata di oggi, 22 agosto. Una volta sul posto, la squadra ha messo in sicurezza l'impianto danneggiato, in attesa dell'arrivo dei tecnici preposti.