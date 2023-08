È morto Toto Cutugno, uomo simbolo del Festival di Sanremo con le sue 15 partecipazioni

Il mondo della musica piange Toto Cutugno, uno dei personaggi simbolo della canzone italiana nel mondo. Al secolo Salvatore Cutugno, era nato il 7 luglio del 1943 a Fosdinovo in provincia di Massa-Carrara e si è spento oggi a Milano all’età di 80 anni.

Nella sua lunghissima carriera ha partecipato a ben 15 edizioni del Festival di Sanremo vincendolo nel 1980 con “Solo noi”. È arrivato secondo per ben sei volte collezionando anche un terzo posto e due quarti posti. È nella top 5 dei cantanti che hanno partecipato più volte al Festival insieme ad Al Bano, Peppino di Capri, Milva e Anna Oxa.

Dieci anni dopo la vittoria al Festival per lui arrivò anche il successo all’Eurovision Song Contest con “Insieme 1992”, il secondo italiano a riuscirci dopo Gigliola Cinquetti nel 1964. Si stima che in carriera abbia venduto oltre 100 milioni di copie scalando le classifiche sia con brani propri sia con canzoni scritte per altri artisti, primo tra tutti Adriano Celentano.

A ricordarlo, ai nostri taccuini, Daniele Albarello, classe '54, artista biellese, già insegnante e per un paio d'anni ex batterista degli Albatros, gruppo musicale italiano fondato nel 1974 dallo stesso Cutugno: “Se ne va uno dei grandi della musica italiana. Una brava persona che sapeva trattare bene tutti i suoi musicisti. Insieme abbiamo inciso il brano Africa, un grande successo per l'epoca. Mancherà a tutti noi”.