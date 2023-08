Dolore a Borriana per la morte della maestra Rina, il ricordo commosso del Comune

Borriana in lutto per la morte di Rina Colpo, insegnante stimata e apprezzata, mancata all'affetto dei suoi cari all'età di 64 anni.

Nelle scorse ore, il Comune guidato dal sindaco Francesca Guerriero l'ha ricordata con un post toccante sui propri canali social: “A nome di tutta l’amministrazione comunale esprimo il mio più profondo cordoglio per la Maestra Rina che, per tanti anni è stata un punto di riferimento per i bambini che hanno frequentato la Scuola Materna a Borriana, già materna come lo è stata lei con tutti i bimbi che ha avuto vicino e che ha accompagnato come una mamma con tutto l’affetto possibile che era capace di dare, ma anche con molta professionalità era un’ottima insegnante, un’educatrice che sapeva arrivare ai bambini e catturare la loro attenzione e il loro affetto!!Grazie di cuore di esserci stata sempre e comunque anche quando, tuo malgrado, hai dovuto lasciare la nostra scuola!!! Ti ricorderemo sempre con molto affetto ed io in particolare perché, oltre a ricordarti come sindaco, non posso non portare con me nel cuore l’affetto e l’amore che hai avuto per tutti i bambini e ringrazio che mio figlio Andrea ti abbia incontrato e conosciuto alla scuola materna!! Ovunque tu sia Rina sarà uno splendore di stelle”.

I funerali hanno avuto luogo nella mattinata odierna nel paese di Piverone.