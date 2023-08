Biella, scontro all'incrocio semaforico di via Piemonte: un'auto si ribalta (foto di Mattia Baù)

Incidente stradale tra due auto, una di queste ribaltata su di un fianco. È successo intorno alle 11 di oggi, 22 agosto, all'incrocio semaforico tra via Rosmini e via Piemonte.

Le cause dello scontro sono al vaglio degli agenti della Polizia Locale, giunti sul posto assieme ai Vigili del Fuoco e ai sanitari del 118. Stando alle prime informazioni raccolte, ci sarebbero due feriti, un uomo e una donna, subito assistiti dal personale medico e trasportati in ospedale per le cure del caso.

L'area interessata dal sinistro è stata chiusa al traffico, ora deviato verso altre direzioni.