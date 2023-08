Biella, furto al supermercato: la Polizia arresta uomo e donna. Denunciate anche due minorenni

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Biella ha tratto in arresto due soggetti, un uomo e una donna, entrambi stranieri di origini croate, per il reato di furto aggravato in concorso. Nella medesima occasioni altri due soggetti, due donne, sono state denunciate in stato di libertà per lo stesso reato.

Su segnalazione di un addetto alla vigilanza di un supermercato a Biella, gli operatori della squadra volante recandosi sul posto hanno notato tre donne, due delle quali minori degli anni 18, che avevano occultato all’interno dei loro zaini diversa merce asportata precedentemente dal supermercato. Mentre uno degli equipaggi ha provveduto a quantificare la merce e identificare le tre, una seconda pattuglia ha effettuato un giro di perlustrazione dell’area di parcheggio esterna al supermercato onde verificare la presenza di eventuali complici.

Durante tale attività è stato individuato e fermato un soggetto straniero, 29 anni residente nella provincia di Brescia, che aveva seminascosto l’autovettura a lui in uso e attendeva in loco. Il conducente dell’auto, dunque, è stato sottoposto ad un controllo di Polizia e all’interno del veicolo sono stati rinvenuti diversi prodotti alimentari e generi di conforto, capi di abbigliamento per bambini e dolciumi di vario genere. Lo stesso riferiva una giustificazione alquanto confusa e contraddittoria in merito al possesso di tale merce; per tale motivo è stato portato, insieme alle tre donne, presso gli Uffici della Questura.

Ivi giunti veniva appurato che la donna maggiorenne, anni 25, aveva fornito delle false generalità durante il controllo riferendo inoltre di trovarsi in uno stato di gravidanza da circa 4 mesi. Tale circostanza però è stato successivamente smentita proprio dalla donna, ma anche dall’uomo che fino a quel momento aveva finto di non avere alcun legame con le tre donne fermate.

Dalla ricostruzione della vicenda, sentendo soprattutto le dichiarazioni dei testimoni sul posto, si aveva modo di appurare che le donne avevano asportato merce, in parte danneggiandole, dal supermercato per un valore complessivo di quasi 400 euro, occultando il tutto all’interno dei propri zaini. Pertanto, sentito il Sostituto Procuratore di turno, il ventinovenne e la venticinquenne sono stati tratti in arresto per il reato di furto aggravato in concorso. I due sono stati condotti rispettivamente presso la Casa Circondariale di Biella e di Vercelli in attesa dell’udienza.

La donna, inoltre, è stata deferita alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di false attestazioni a pubblico ufficiale. Le altre due ragazze sono state affidate formalmente al genitore e segnalate alla competente Autorità Giudiziaria.