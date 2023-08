A Occhieppo l'ultimo saluto a Vladimiro Fabris, il ricordo di Marco Abate

Si è concluso da poco meno di un'ora l'ultimo saluto a Vladimiro Fabris, mancato ieri all'affetto dei suoi cari all'età di 67 anni. Al Cerino Zegna di Occhieppo Inferiore erano presenti amici e parenti.

A ricordarlo, in queste ore, il presidente dell'Auser Cossato Marco Abate: “Hai finito il tuo calvario, caro Vladi. E' stata dura per Te, per Annachiara e per tuo Fratello che ti hanno sempre seguito con Amore, ma c'e' sempre una fine della sofferenza e della lotta, e questo tempo ha lasciato il passo ai ricordi. Mi ricordo l' ultima volta che abbiamo pranzato insieme nel 2019, con un altro amico, parlando come spesso accadeva di politica....e chiaramente di altro. Quante discussioni e quante 'litigate' costruttive e propositive sempre. Mi sono iscritto a Rifondazione Comunista nel 1993, quando tu eri il Segretario Provinciale di questo Partito, ed è stata la partenza della mia esperienza politico/amministrativa. Mi hai sempre invogliato a non mollare e quando certe mie scelte non ti piacevano o non ti erano piaciute non mi hai fatto sconti, come fanno i veri amici. Abbiamo riso e mangiato alla grande. Ci sarebbero tante cose da ricordare, ma le conserverò sempre nel mio cuore. Mi piacerebbe che tu possa fermarti in un bellissimo posto per ascoltare la tua musica preferita...il Jazz. Speriamo di riincontrarci un giorno”.