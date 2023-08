Il senatore a vita Mario Monti riceverà ufficialmente la cittadinanza onoraria di Lesa

Il senatore a vita Mario Monti, già presidente del Consiglio dal 2011 al 2013, riceverà ufficialmente la cittadinanza onoraria di Lesa, dove da anni ha la sua residenza estiva. La cerimonia si terrà in municipio venerdì 25 agosto.

Il Comune di Lesa ha attribuito la cittadinanza a Monti, alla senatrice Liliana Segre, che pure trascorre le sue vacanze nel borgo sul lago, e alla memoria anche a Silvio Berlusconi che era di casa a Lesa a Villa Campari, una delle sue residenze più amate.

“Avremmo voluto – dice il sindaco di Lesa Luca Bona – celebrare in un unico momento anche il conferimento della cittadinanza alla senatrice Segre e la cerimonia in memoria del presidente Berlusconi, ma non si è riusciti a trovare una data utile”.

Alla cerimonia di venerdì ci sarà il senatore Monti, con la moglie Elsa Antonioli e la sua famiglia. Il 30 settembre invece è fissata la cerimonia per la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, mentre non è ancora stabilita la data per il ricordo di Silvio Berlusconi.