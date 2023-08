Candelo, slittano i lavori di via del Cervo. Gelone: “Saranno conclusi alla fine del cantiere sul ponte della Tangenziale”

Slittano i lavori su via del Cervo, a Candelo. La notizia arriva per bocca del sindaco Paolo Gelone che, sui propri canali social, ha così dichiarato: “Inevitabilmente il protrarsi del cantiere sul ponte a Biella continuerà a creare disagi alla viabilità locale. Per rispondere responsabilmente a questo ritardo, Candelo ancora una volta verrà in aiuto del territorio tutto, in modo concreto.Riaprire il cantiere sulla via del Cervo, che collega il paese a Vigliano Biellese il giorno 21 agosto come si ipotizzava, pensando alla fine dei lavori sul ponte della Tangenziale per il 18, servirebbe solo a mettere in ginocchio ulteriormente la viabilità biellese aumentando decisamente i tempi per raggiungere Biella e uscire da Candelo. Quindi, nell'interesse dei miei concittadini e di tutto il territorio biellese, per non gravare su una situazione già difficile, comunico che i lavori nel cantiere tra Candelo e Vigliano saranno conclusi solo dopo la fine lavori sul ponte della Tangenziale”.