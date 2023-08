Torna a Mezzana Mortigliengo la festa di San Bartolomeo dal 25 al 28 agosto, e l'associazione mezzanese sportiva ha lanciato un appello: si cercano premi da assegnare al banco di beneficienza.

L'appuntamento per tutte le serate è a località Campiello.

Si tratta di una festa patronale importante non solo per Mezzana, ma anche per l'intero territorio, con più di 70 anni di storia alle spalle. Negli anni ha ospitato anche artisti importanti come Fiordaliso nel 2017.