Un cippo commemorativo alla Bossola in ricordo di chi ha fatto parte del "Coro Biellese La Campagnola"

Nell’area adiacente la Chiesetta Alpina posta in località Bossola nel Comune di Netro sorgerà un cippo commemorativo in ricordo di tutti coloro che hanno fatto parte delle file del "Coro Biellese La Campagnola".

La richiesta è arrivata al Comune di Netro a firma dell' Associazione culturale “Coro Biellese La Campagnola” a fine luglio e la giunta di Netro, attraverso una delibera l'ha accolta.

In particolare, come si legge del documento: "Il manufatto consterà in un cippo lapideo delle dimensioni pari a circa ml 0,80 x 0,80 di base per un’altezza di circa ml 1,30, e portante una targa in ottone. L’Associazione richiedente ha intenzione di accollarsi ogni spesa e collocarlo nell’area adiacente la Chiesetta Alpina in posizione defilata, in modo da non interferire con l’utilizzo dell’area medesima".