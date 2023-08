Come scegliere i migliori vestiti per neonati

Se sei appena diventato genitore e non hai idea di quali siano i trend e i tessuti più in voga di questa estate ti consigliamo di leggere questa piccola guida che ti illustrerà le migliori combinazioni per rendere l’abbigliamento per neonati divertente e unico!

Il mondo della moda per neonati è sicuramente uno dei più affascinanti. Questo perché permette ai genitori di sbizzarrirsi tra colori, stili e linee accattivanti e vestire il neonato con fantasia e personalità. Tuttavia per alcuni può rappresentare un’autentica sfida dovuta al fatto che, attualmente, esistono in commercio una moltitudine di capi poco adatti alle esigenze dei bambini.

Se anche tu, a questo punto, ti stai domandando come vestire il tuo neonato senza incorrere in prezzi folli o in errori di taglia sei nel posto giusto!

Partiamo dalle basi

Comfort first: è risaputo che i bambini appena nati sono irrequieti, energici e molto giocherelloni. Hanno la tendenza a muoversi ininterrottamente per ore o a sporcarsi con facilità. Per questo motivo è essenziale scegliere capi con tessuti morbidi, delicati e che gli consentano di esprimersi al massimo senza alcun tipo di impedimento.

Prediligi sempre abiti con bottoni a pressione o chiusure a strappo e taglie flessibili.

Le taglie

I bambini, soprattutto a quest’età, crescono a una velocità sorprendente. Non è un’eccezione infatti che i capi abbiano un ciclo di usabilità molto inferiore rispetto agli adulti. È importante quindi acquistare vestiti con taglie flessibili che ti permettano di risparmiare sul lungo termine e assicurare la massima durabilità al capo del tuo bambino.

Basati sulle etichette e sulle tabelle di crescita per azzeccare la taglia che più si addice alla sua fisicità.

Ricorda ogni neonato ha la sua unicità in termini di corporatura e altezza, per questo motivo è consigliabile prendere le misure precise della vita, dell’altezza e delle spalle per effettuare l’acquisto correttamente.

Scegliere la taglia giusta può farti risparmiare tempo, risorse economiche e ridurre lo stress pre acquisto.

Praticità

Altro consiglio che potrà sembrarti scontato ma si può rivelare utilissimo nella scelta del suo guardaroba. Opta sempre per abiti pratici, funzionali e comodi come: salopette, tutine dalle linee morbide, t-shirt a mezza manica in fibre naturali e jeans. Evita quindi outfit troppo elaborati che potrebbero risultare scomodi per il tuo piccolo.

Layering

Proprio come noi i bambini tollerano difficilmente sbalzi di temperatura troppo bruschi, pertanto è sempre consigliabile vestirli a strati.

La stratificazione ti consentirà di proteggerli efficacemente dalle temperature più estreme consentendoti, perlopiù, di creare look divertenti e unici.

Infine non temere di giocare con coloro vivaci o motivi stravaganti. La moda per neonati ti consentirà di sperimentare stili diversi mantenendo la autenticità e la praticità che gli occorre per vivere e giocare al meglio.

Lavaggio

Prediligi sempre capi che possano resistere a lavaggi frequenti o alte temperatura senza perdere colore e forma. È risaputo che i bambini sono molto attivi e si sporcano con più facilità. Pertanto scegli sempre fibre naturali che non rilascino sostanze inquinanti in lavatrice, facili da smacchiare e di alta qualità per assicurare cicli di vita più lunghi e consentirne la vendita in siti di seconda mano qualora non dovessi aver più bisogno del capo.

Segui sempre il tuo istinto

Ricorda, non c’è niente di sbagliato nell’essere creativi e divertirsi nella scelta del capo del tuo neonato. Il consiglio più importante è di seguire il tuo istinto e fidarti dei tuoi gusti. Alla fine conosci il tuo bambino meglio di chiunque altro e saprai scegliere gli indumenti che meglio riflettano la sua personalità e spontaneità.

Conserva questi preziosi momenti con gelosia e ricorda che saranno solo l’inizio di un lungo viaggio di stile e grandissimo affetto.