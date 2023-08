Oropa, gli appuntamenti della settimana: dalla messa all'Alpe San Bartolomeo all'anniversario dell'Incoronazione

Settimana importante a Oropa.

Giovedì 24 agosto, nel giorno di San Bartolomeo, in valle Oropa si celebra la S. Messa nell’eremo dedicato al Santo. La funzione sarà all’aperto alle ore 11; in caso di brutto tempo, la S. Messa si svolgerà nella Basilica Antica di Oropa alle ore 11.30. L’eremo, citato per la prima volta come Ecclesia Sancti Bartholomei nei documenti più antichi del 1207 che parlano di Oropa, è situato lungo il sentiero che i pellegrini percorrevano da Biella per raggiungere il Santuario. Gli affreschi che impreziosivano l’antico priorato, risalenti al XIV – XV secolo, sono ora conservati nel presbiterio della Basilica Antica di Oropa. Per raggiungere l’Alpe di San Bartolomeo è possibile lasciare l’auto nei pressi dell’ex hotel Miravalle in località La Vecchia. Da qui, si scende a piedi sulla strada asfaltata oltrepassando la sbarra; dopo qualche decina di metri si imbocca sulla sinistra il sentiero che in circa venti minuti porta all’eremo.

Domenica 27 agosto A distanza di due anni dall’Incoronazione della Madonna di Oropa, domenica 27 agosto il Santuario festeggia l’anniversario con la Solenne Celebrazione Eucaristica alle ore 10.30.

L’apertura ufficiale delle celebrazioni avrà luogo alle ore 9.30 presso i cancelli del Santuario, dopodiché ci si sposterà sul sagrato della Basilica Superiore dove avrà inizio la Processione alle ore 10.

La radice di questa commemorazione risale all’ultima domenica di agosto del lontano 1620. In quel giorno memorabile, la Basilica Antica fu consacrata e la Madonna di Oropa fu incoronata per la prima volta. Questo gesto, intriso di profonda devozione e gratitudine, fu compiuto dal popolo biellese in risposta a una pestilenza che aveva afflitto la regione. Questa tradizione solenne si è poi rinnovata ogni secolo, fino alla V Incoronazione celebrata il 29 agosto del 2021. Un altro elemento fondamentale di questa tradizione è rappresentato dalla storia Basilica Superiore, consacrata anch’essa l’ultima domenica di agosto, nel 1960, dopo quasi un secolo di lavori. La Basilica Superiore ha riaperto le sue porte il 30 agosto 2020, in seguito a un’importante opera di restauro e consolidamento.

Programma della giornata: ore 9.30 Apertura ufficiale delle celebrazioni presso i cancelli del Santuario ore 10.00 Ritrovo e Inizio della Processione sul Sagrato della Basilica Superiore ore 10.30 Solenne Celebrazione Eucaristica alla Basilica Superiore

L’Amministrazione del Santuario mette a disposizione un autobus: ore 8.30 partenza da Biella per Oropa: ▪ prima fermata – Piazza Alessandro Lamarmora (Piazza del Bersagliere) ▪ seconda fermata – Seminario di Biella ore 16.00 ritorno dal piazzale inferiore antistante i cancelli del Santuario per Biella

VISITE GUIDATE: Sabato 26 agosto ore 15: Visita guidata al Cimitero Monumentale. Costo 8 euro. Ritrovo ai cancelli del Santuario Domenica 27 agosto Ore 11: Visita guidata al Santuario, al Museo dei Tesori e agli Appartamenti Reali dei Savoia. Costo 8 euro. Ritrovo ai cancelli del Santuario Da martedì a domenica (lunedì solo su prenotazione) : ore 15: salita alla cupola della Basilica Superiore. Costo 5 euro. Ritrovo alla Basilica Superiore