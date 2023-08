Dal Nord Ovest - 68enne cade in acqua e muore mentre fa pulizie con il decespugliatore (foto di repertorio)

Incidente mortale questa mattina, verso le 9, a Robilante dove, in strada Vallone del Prete 6, un uomo è morto dopo essere caduto in un torrente, probabilmente a seguito di un malore che lo ha colpito mentre faceva pulizie nel bosco con un decespugliatore.

Nonostante l'intervento dell'elisoccorso del 118, non c'è stato nulla da fare. La salma è stata trasferita all'obitorio del cimitero di Cuneo, dove verrà eseguito l'esame necroscopico per capire con certezza le cause del decesso.