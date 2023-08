E' morto Efrem Galliera, patron del Ferragosto Andornese

Avrebbe compiuto 98 anni il 5 settembre, ma è mancato oggi, lunedì 21 agosto. Efrem Galliera, patron del Ferragosto Andornese, per oltre sessant'anni, dal 1936 al 2000, è stato un punto di riferimento dell'estate biellese.

Persona garbata, per i quali erano importanti i valori, carrozziere di giorno e organizzatore di spettacoli di notte, Galliera è stato un personaggio per la "sua" Andorno, ma non solo.

Sono davvero tanti gli aneddoti che amava raccontare sui più grandi artisti della storia della musica italiana degli anni ’60 e ’70 che erano stati ad Andorno in quegli anni, da Celentano, a Mina, la Carrà, le gemelle Kessler, quando ripercorreva gli anni del Ferragosto, il "suo" evento. Sempre dai modi scherzosi ma garbati, sempre con il sorriso, era così Galliera. E con lui se ne va un pezzo di storia di Andorno, un pezzo importante per tante persone che lì si sono conosciute, che hanno passato le serate, gente di Biella e non solo, di tutte le età.

Nel 2022 Galliera era stato ancora presente presso i locali rimessi a nuovo dal Comune al Parco La Salute, all'inaugurazione della mostra Ferragosto Andornese dal 1936 al 2000.