Biella, ubriaco alla guida rifiuta l'alcoltest: in auto c'era anche un coltello

Proseguono i controlli delle forze dell'ordine sulle strade del Biellese. La notte scorsa, in via Carso, a Biella, gli agenti di Polizia hanno fermato un'auto durante uno dei loro servizi sul territorio: al volante un uomo di circa 40 anni, residente in città, apparso fin da subito in evidente stato di ubriachezza.

Non solo avrebbe rifiutato di sottoporsi agli accertamenti di rito, con tanto di etilometro, ma è stato trovato con la patente di guida scaduta nel 2019. Inoltre, sul lato passeggero, era presente un coltello con 20 centimetri di lunghezza complessiva, subito posto sequestro dagli operatori. Così il biellese è stato denunciato e sanzionato amministrativamente ai sensi di legge.